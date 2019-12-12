قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: "سنضطر إلى البحث عن بدائل في حال استُبعِدت أنقرة من مشروع مقاتلات F-35 بسبب شرائنا منظومة S-400 الروسية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي الأربعاء، خلال كلمة له بالجمعية العمومية للبرلمان التركي التي عُقِدت لمناقشة ميزانية وزارته للعام المقبل 2020.

وشدد الوزير على أن "أنظمة الدفاع الجوية والصاروخية ليست خياراً بل مسألة حتمية من أجل أمن 82 مليون مواطن يعيشون في تركيا التي تقع تحت تهديد جوي صاروخي كبير".

وأشار الوزير إلى أن عملية توريد منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 تسير كما هو مخطط له، بشكل يتناسب مع معايير الإنتاج المشترك والأسعار والجدول الزمني للتسليم ونقل التكنولوجيا، بهدف تلبية الحاجة إلى نظام دفاع جوي صاروخي بشكل عاجل.

كما أكد أن الجهود المبذولة لتصميم نظام دفاع صاروخي بعيد المدى وتصنيعه بإمكانيات وطنية مستمرة على قدم وساق، مضيفاً: "وخلال السنوات القليلة المقبلة سنبدأ استخدام أنظمة الدفاع الصاروخية قصيرة ومتوسطة المدى".

وتطرق الوزير أقار كذلك إلى مسألة مقاتلات F-35، وقال في هذا الصدد: "نحن نعمل لحل المشكلات مع الولايات المتحدة بخصوص مشروع مقاتلات F-35 عبر الحوار، وهذا المشروع نعمل فيه كمستثمرين وشركاء في الإنتاج، ونوفي فيه تماماً بجميع الالتزامات".

وتابع قائلاً: "سنضطر إلى البحث عن بدائل في حال استبعاد أنقرة بشكل غير عادل، ويخالف روح الشراكة من مشروع مقاتلات F-35 بسبب شرائنا منظومة S-400 الروسية".

وقبل يومين أدلى الوزير التركي بتصريحات مماثلة قال فيها: "على الجميع أن يدرك أن تركيا ستبحث عن بدائل في حال لم تُحل مشكلة مقاتلات F-35 بطرق منطقية ومعقولة".

وتابع: "عندما تنتهي صلاحية استخدام مقاتلات F-16 سيتوجب علينا اقتناء جيل جديد من المقاتلات الحربية، ونتمنى أن تتصرف واشنطن بشكل يتناسب مع روح الشراكة الاستراتيجية بيننا".

وذكر أقار أن ألف قطعة لمشروع مقاتلات F-35 تُصنّع في تركيا، وأن تركيا شريك في تصنيعها وهي تقوم بكامل واجباتها تجاه هذه الشراكة.