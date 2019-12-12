سياسة
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تركيا: مساعي فرض عقوبات أمريكية إساءة إلى قراراتنا السيادية
قالت وزارة الخارجية التركية حول مشروع قانون اعتمدته لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ الأمريكي ينص على فرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام وصفقة S-400، "إساءة إلى القرارات السيادية الوطنية".
تركيا: مساعي فرض عقوبات أمريكية إساءة إلى قراراتنا السيادية
الخارجية التركية تعتبر مشروع قانون فرض عقوبات أمريكية على أنقرة إساءة إلى السيادة الوطنية / AA
12 ديسمبر 2019

اعتبرت تركيا مشروع القانون الذي اعتمدته لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات عليها "إساءة إلى القرارات السيادية الوطنية".

جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن وزارة الخارجية التركية حول مشروع قانون اعتمدته لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ الأمريكي، ينص على فرض عقوبات على تركيا بسبب عملية نبع السلام وصفقة S-400.

وأضاف البيان: "نعلم الدوافع التي تقف وراء اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على بلادنا بذريعة عملية نبع السلام ومنظومة S-400".

وتابع: "السبب في ذلك هو خيبة الأمل العميقة الناجمة عن الضربة القاصمة التي وجهناها إلى المشروع المُعد بعناية (في شمال سوريا) منذ مدة طويلة".

وأشار إلى أن المساعي الجارية في الآونة الأخيرة في كلا المجلسين بالكونغرس الأمريكي تأتي في سياق حسابات سياسية داخلية، وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا.

واعتبر المساعي المذكورة "شكلاً جديداً من الإساءة إلى قراراتنا السيادية المتعلقة بالأمن القومي".

ولفت إلى أن المساعي تلك لن تفيد سوى في إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية.

وأوضح أن الخارجية التركية وجهت الرد اللازم على مشروع قانون مشابه اعتمده مجلس النواب الأمريكي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأردف: "يكشف المشروع المراد وضعه على أجندة مجلس الشيوخ عدم الرغبة في فهم التوضيحات التي قدمناها".

ودعا البيان مجلس الشيوخ إلى التصرف بحكمة واتخاذ موقف بناء يحول دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة المتفق عليها على أعلى المستويات بين البلدين.

والأربعاء، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

وصوت 18 عضواً في لجنة العلاقات الخارجية لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 4 آخرون.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الخميس، على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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