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الأمم المتحدة تقول إن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا متعلّق بالدول الأعضاء، ومعتصمو "التحرير" في العراق يحددون 7 شروط لاختيار رئيس وزراء.

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الأمم المتحدة: الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا متعلّق بالدول الأعضاء

اعتبرت الأمم المتحدة الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخراً، بين تركيا وليبيا مسألة "تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية". [TRTعربي]

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفاً، أو تقدم تعليقات حيال المسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء، وحقوقها السيادية، وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية". [الأناضول]

معتصمو "التحرير" يحددون 7 شروط

أعلن معتصمو ساحة التحرير في العاصمة بغداد الأربعاء، عن 7 شروط لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال حالياً، في مقدمتها أن يكون مستقلاً وليس منتمياً إلى أي حزب أو تيار. [TRTعربي]

كما اشترط البيان أن يكون رئيس الوزراء الجديد نزيهاً وشجاعاً ولم تثبت عليه أية قضية فساد، وأن لا يتجاوز عمره 55 عاماً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة. [TRTعربي]

واستطرد أن يكون رئيس الوزراء ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقياً مستقلاً خالصاً، ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية. [الأناضول]