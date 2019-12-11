استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق محمد خالد الخضر، بمكتبه ظهر الأربعاء، رئيس الاستخبارات في رئاسة الأركان العامة للجمهورية التركية الصديقة، اللواء علي سارين، والوفد المرافق له" وفق بيان للجيش الكويتي.

وتم خلال اللقاء "مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بدعم أوجه التعاون في المجالات العسكرية، وسبل تعزيزها وتطويرها" بحضور الملحق العسكري التركي العقيد أران بهتيار، حسب البيان.

وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي اللواء جمال الذياب، مع نائب رئیس الصناعات الدفاعیة التركي فاروق يیغیت، "تطویر التعاون الأمني والعسكري".

وقال الحرس الوطني الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية لبلاده إنه "يثمّن جھود سفارة الجمھوریة التركیة لدى الكویت في تعزیز التعاون المشترك بین البلدین، خاصة في المجالین العسكري والأمني".

وحضر اللقاء مدیر إدارة التعاون الدولي في رئاسة الصناعات الدفاعیة التركية مراد جاران، ومدیر إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في رئاسة الصناعات الدفاعیة إرتاتش قوجه، وخبیر الصناعات الدفاعیة فاتح یاكیجي.

ويُذكر أن عشرات الشركات التركية، تواصل استعراض نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية بمعرض "الخليج للدفاع والطيران" المقام في الكويت.

وتشارك تلك الشركات في المعرض، الذي انطلق الثلاثاء ويستمر حتى الخميس، بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية، وبدعم من اتحاد مصدري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

وأبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في المعرض: هافلسان، وأريس، وأسفات، ودسان، وميل سوفت، حيث تعرض منتجاتها وتعرّف الزوار بها.