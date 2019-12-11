قال محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني، الأربعاء، إن بلاده أحبطت هجوماً إلكترونياً كبيراً شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية، وذلك بعد شهرين من تقارير عن عملية إلكترونية أمريكية ضدها.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا رويترز في أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران، وذلك بعد الهجمات التي وقعت في 14 من سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، والتي اتهمت واشنطن والرياض طهرانَ بالمسؤولية عنها.

ونفت إيران الضلوع في الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عنها.

وقال آذري جهرمي لوكالة مهر للأنباء، شبه الرسمية "واجهنا في الآونة الأخيرة هجوماً منظماً للغاية برعاية دولة أجنبية على البنية التحتية للحكومة الإلكترونية تم رصده من قبل الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات".

وأضاف جهرمي "هذا الهجوم كان كبيراً جداً"، وذكر أنه سيتم الكشف لاحقاً عن التفاصيل.

ولم يتضح ما إذا كان آذري جهرمي يشير إلى الهجوم الإلكتروني الذي تحدث عنه مسؤولون أمريكيون بأنه وقع في أواخر شهر سبتمبر/أيلول، واستهدف تعطيل قدرة طهران على نشر "الدعاية".

وكان آذري جهرمي قد رد على تقرير أكتوبر/تشرين الأول عن هجوم إلكتروني قائلاً "يبدو أنهم كانوا يشاهدون حلماً".

وفي أواخر سبتمبر/أيلول قامت إيران بمراجعة إجراءات الأمن في منشآتها الرئيسية للنفط والغاز في الخليج، بما في ذلك الاستعداد للتصدي للهجمات، وذلك عقب تقارير إعلامية ذكرت أن واشنطن تدرس هجمات إلكترونية محتملة على طهران.

وسلطت أنباء الضربة الإلكترونية الأمريكية الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب للتصدي لما تراه عدواناً إيرانياً دون تصعيد الأمر إلى صراع عسكري صريح.