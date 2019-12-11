أدرجت واشنطن الأربعاء، الليبي محمود الورفلي، القائد في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ"التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الورفلي أُدرِجَ على قائمة المشمولين بعقوباتنا باعتباره شخصيّة أجنبية مسؤولة، ومتورطة بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن الورفلي "نفّذ أو أمر منذ عام 2016 بقتل 43 محتجزاً أعزل، في 8 حوادث منفصلة".

وأوضحت أن كثيراً من عمليات القتل هذه "صُوّرَت ونُشرَت على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنه في 24 يناير/كانون الثاني 2018، صُوّر الورفلي وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في مدينة بنغازي شمالي ليبيا.

وجاء في البيان: "بعد أن أطلق الورفلي النار على كل محتجَز في رأسه واحداً تلو آخَر، أطلق النار بحرية على مجموعة من عشرة محتجَزين وأعدمهم".

وأضاف: "في 17 يوليو/تموز 2017، أمر الورفلي بالإعدام المنهجيّ لـ20 محتجَزاً أعزل وهم راكعون".

كما لفت إلى أنه في عديد من الحوادث واصل الورفلي إطلاق النار على المحتجزين بعد إعدامهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتَّحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصَّة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية، إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا، منهم الورفلي.

والورفلي تطلبه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وأدرجته الشرطة الدولية "الإنتربول" على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات.