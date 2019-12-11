سياسة
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أقار: نتوقع بدء تركيب منظومة S-400 وتشغيلها في ربيع 2020
أكد وزير الدفاع التركي اكتمال وصول قطع ومعدات بطاريتين لمنظومة S-400 الروسية إلى تركيا، لافتاً إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب والاختبار والتشغيل وتدريب الأفراد، متوقعاً أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
أقار: نتوقع بدء تركيب منظومة S-400 وتشغيلها في ربيع 2020
وزير الدفاع التركي ينفي نية بلاده التخلي عن منظومة S-400 / AA
11 ديسمبر 2019

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن تكون بلاده تنوي التخلي عن منظومة الدفاع الجوي S-400، موضحاً بالقول: "ينبغي علينا دراسة كيف يمكننا إيجاد حل مع وجود هذه المنظومة".

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول الأربعاء، إذ أشار إلى أن مرحلة توريد منظومة S-400 الصاروخية لا تزال متواصلة.

وأكد الوزير التركي اكتمال وصول قطع ومعدات بطاريتين لمنظومة S-400 الروسية إلى تركيا.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب والاختبار والتشغيل وتدريب الأفراد، متوقعاً أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن مدربين أتراكاً يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، إذ سيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في تركيا.

وتابع: "من المحتمل أن تُنصب المنظومة في ربيع 2020، الجهود تُبذل في هذا الصدد".

وأردف أن بلاده تواصل جهودها أيضاً بشأن توريد تكنولوجيا جديدة، والإنتاج والتصدير المشترك من جهة، ومن جهة أخرى تواصل العمل على إنتاج وتطوير لمنظومتَي "حصار" و "سيبار" للدفاع الجوي المحليتين.

وأكد الوزير أن الهدف من شراء منظومة الدفاع الجوي S-400 هو حماية تركيا وشعبها، ولا ينبغي البحث عن أمور أخرى تقف وراء شراء بلاده للمنظومة.

وبيّن أن الولايات المتحدة تعتبر شريكاً استراتيجياً لتركيا، و"نتوقع منها التحرك بما يتناسب مع روح هذه الشراكة".

وتعد S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة ألماز-أنتي المملوكة للحكومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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