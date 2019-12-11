حقق الحساب الجاري التركي فائضاً بمقدار مليار و549 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و4 مليارات و336 مليون دولار على أساس سنوي.

جاء ذلك في بيانات أعلنها البنك المركزي التركي الأربعاء، حول ميزان المدفوعات المتعلقة بأكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأظهرت البيانات تسجيل فائض الحساب الجاري في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم انخفاضاً بقيمة مليار و77 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ ملياراً و549 مليون دولار.

وارتفع صافي إيرادات قطاع السفر والتنقل في الفترة المذكورة بمقدار 238 مليون دولار، ليبلغ مليارين و759 مليون دولار.

وكان اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجراه القسم الاقتصادي في وكالة الأناضول، توقعوا أن يسجل ميزان الحساب الجاري فائضاً بمقدار مليار و600 مليون دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019.