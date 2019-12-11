سياسة
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البنتاغون يعلّق تدريب العسكريين السعوديين على الأراضي الأمريكية
قرّر البنتاغون الثلاثاء تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على الأراضي الأمريكية لعسكريين سعوديين، وذلك بعدما قتل ملازم سعودي متدرب ثلاثة عسكريين أمريكيين شبّاناً في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا الجمعة.
البنتاغون يعلّق تدريب العسكريين السعوديين على الأراضي الأمريكية
ضابط سعودي متدرب قتل 3 عسكريين أمريكيين الجمعة، في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا / AFP
11 ديسمبر 2019

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على أراضيها لعسكريين سعوديين، وذلك بعد إقدام ضابط سعودي متدرب على قتل 3 عسكريين أمريكيين في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي ديفيد نوركويست في بيان الثلاثاء، إن الطلاب العسكريين السعوديين سيواصلون المشاركة في الدروس النظرية داخل فصول الدراسة، لكن التدريب التطبيقي جرى تعليقه بجميع القواعد إلى حين إجراء مراجعة أمنية.

وفتح الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي محمد الشمراني، نار مسدسه داخل قاعة تدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى قبل أن تقتله الشرطة.

وعلى إثر ذلك أمر البنتاغون بمراجعة عمليات التدقيق الأمنية بشأن الطلاب الأجانب الذين سيشاركون في تدريبات داخل قواعد عسكرية أمريكية.

مراجعات أمنية

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه، إن تدريب العسكريين السعوديين سيُستأنف حالما تنتهي عملية مراجعة الإجراءات الأمنية المتّبعة والتحقّق من سوابق كل العسكريين الأجانب الذين يجري تدريبهم حالياً في الولايات المتحدة.

بدوره قال مسؤول آخر في البنتاغون إن مراجعة الإجراءات التي أمر بها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست ينبغي أن تستغرق ما بين 5 و10 أيام.

وفي رسالة وجّهها إلى قادة القطاعات العسكرية الأمريكية المعنيين، أشار نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست إلى أن الرياض "وافقت" على هذا الإجراء وأن "الوزارة على تعاون وثيق مع الحكومة السعودية للرد على هذه الحادثة".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها علّقت تدريب 303 عسكريين سعوديين يتدرّبون حالياً في ولاية فلوريدا في ثلاث قواعد بحرية هي بينساكولا وويتينغ فيلد ومايبورت.

ضغوط من الكونغرس

والأحد قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة "يجب تعليقه" إلى حين جلاء كل ملابسات هجوم بينساكولا.

ولا يزال المحققون الأمريكيون يحاولون تحديد دوافع الشمراني وما إذا كان قد تصرّف بمفرده.

وقال غراهام إن "السعودية حليف، لكن شيئاً خاطئاً بشكل أساسي هنا. نحتاج إلى إبطاء هذا البرنامج وإعادة تقييمه".

كما دعا السيناتور الجمهوري مات غايتس الذي يمثل في مجلس النواب ولاية فلوريدا حيث وقع الهجوم، إلى "إيقاف البرنامج مؤقّتاً".

وقال غايتس: "ينبغي أن نستقبل طلاباً سعوديين جدداً إلى أن نثق ثقة تامة بعملية المراقبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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