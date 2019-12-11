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الولايات المتحدة تحظر على القنصل السعودي السابق بتركيا دخول أراضيها بسبب مقتل خاشقجي، والبيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 يطالب بضرورة التنسيق الأمني والسياسي.

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الولايات المتحدة تحظر على القنصل السعودي السابق بتركيا دخول أراضيها بسبب مقتل خاشقجي

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حظرت على الدبلوماسي السعودي السابق محمد العتيبي دخول أراضيها، وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية عام 2018. [TRTعربي]

غادر القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول، متجهاً إلى الرياض، في ظل استمرار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعاد القنصل السعودي إلى بلاده على متن رحلة تجارية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالخارجية التركية عزم مجموعة العمل التركية السعودية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بمدينة إسطنبول. [TRTعربي]

وكان تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" قد عرض صوراً لأول مرة لفرن بُنيَ في بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي قبل الجريمة بأشهر، وقد خلصت التحقيقات التركية إلى أن هذا الفرن جرى استخدامه لإحراق أجزاء من جثة خاشقجي. [TRTعربي]

البيان الختامي للقمة الخليجية يدعو للتنسيق الأمني والسياسي

شدّد البيان الختامي للقمة الخليجية الثلاثاء، على ضرورة التنسيق الأمني والسياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات في المنطقة، وأعلنت القمة الخليجية الـ40 البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد لما بثَّه الإعلام السعودي. [الأناضول]

وأكّد البيان الختامي للقمة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض أهمية الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول المجلس، مطالباً بحماية الملاحة في مياه الخليج من أي تهديدات. [عربي TRT]

وغاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن المشاركة بالقمة الخليجية للمرة الثانية عن التوالي، لكنه رفع مستوى تمثيل بلاده من وزير دولة للشؤون الخارجية في قمة 2018 إلى رئيس وزراء في قمة اليوم. [عربي TRT]