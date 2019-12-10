وثّق تحالف حقوقي يمني مقتل 15 ألفاً و420 مدنياً وإصابة نحو 23 ألفاً آخرين، جراء الحرب المندلعة في البلاد منذ قرابة خمس سنوات.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، نشره على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقال التحالف إن "اليمن يشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان جراء الحرب الدائرة في معظم أراضيه نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة".

وأشار إلى أن حالات القتل في صفوف المدنيين باليمن منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014 (تاريخ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء)، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 15 ألفاً و420 حالة.

وذكر التحالف اليمني أن أعداد المصابين جراء الحرب، خلال الفترة ذاتها، بلغت 22 ألفاً و916 مصاباً.

كما أشار التقرير إلى أن 4 آلاف و272 مدنياً مازالوا مختطفين في اليمن، دون الإشارة إلى الجهة الخاطفة أو إن كانوا اختُطفوا في مناطق سيطرة الحوثيين أو القوات الحكومية اليمنية.

ولفت إلى وجود 6 آلاف و523 طفلاً مجنداً، دون تفاصيل عن الجهات التي جنّدتهم.

وأفاد أن "الألغام التي زرعها الحوثيون في عدد من المحافظات باليمن تسببت في مقتل نحو 1300 مدني".

وطالب التحالف الحقوقي في تقريره، المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الانتهاكات.

كما دعا جماعة الحوثي إلى حماية المدنيين في كل العمليات العسكرية والوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين على ما ورد في تقرير التحالف الحقوقي اليمني.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد اتهمت جميع الأطراف في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك السعودية والإمارات والحكومة الشرعية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.