ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حظرت على الدبلوماسي السعودي السابق محمد العتيبي دخول أراضيها.

وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية عام 2018.

وسبق أن جمّدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه بأن له دوراً في مقتل خاشقجي.

غادر القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول، متجهاً إلى الرياض، في ظل استمرار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعاد القنصل السعودي إلى بلاده، على متن رحلة تجارية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالخارجية التركية، عزم مجموعة العمل التركية السعودية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بمدينة إسطنبول.

وكان تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" قد عرض صوراً لأول مرة لفرن بُنيَ في بيت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي قبل الجريمة بأشهر، وقد خلصت التحقيقات التركية إلى أن هذا الفرن تم استخدامه لإحراق أجزاء من جثة خاشقجي.

ولم يُعرف حتى الآن مكان جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي أقرت السعودية بمقتله في قنصليتها بإسطنبول، وتتراوح الاحتمالات بين تسليم الجثة لمتعاون محلي، واحتمال تقطيعها أو إذابتها في حمض أو حرقها، ما يزيد الأمر تعقيداً.

وخلص تقرير أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، وقدمته في حزيران/يونيو الماضي، إلى وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية قادة سعوديين في جريمة قتل خاشقجي.