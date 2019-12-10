سياسة
4 دقيقة قراءة
ما الخطوات القادمة في عملية عزل الرئيس الأمريكي ترمب؟
يعد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقاً رسمياً يستهدف عزله، بعد أن وجهت اللجنة القضائية بمجلس النواب إليه تهمتي إساءة السلطة وعرقلة العدالة، فما الإجراءات التالية لعزل الرئيس الأمريكي وفقاً للدستور؟
ما الخطوات القادمة في عملية عزل الرئيس الأمريكي ترمب؟
يعد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب رابع رئيس أمريكي يواجه تحقيقاً رسمياً يستهدف عزله / Reuters
10 ديسمبر 2019

وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ونشرت اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي لائحة اتهام مكتوبة لمساءلة الرئيس.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل. وبات من شبه المؤكد أن يصوّت المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في يناير/كانون الثاني.

وحسب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بواشنطن، قال رئيس اللجنة القانونية غيرولد نادلر إن اللجنة حققت لمدة طويلة وكافية بمخالفات لترمب، لتخلص أخيراً إلى أن الرئيس الأمريكي خالف الدستور والقانون.

ما التالي؟

ينظر مجلس النواب في أربع تهم موجهة لترمب تشمل استغلال السلطة للضغط على أوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي، والرشوة عبر وضع شرط الحصول على الدعم مقابل المساعدات وترتيب القمة، وازدراء الكونغرس عبر رفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء، إضافة إلى عرقلة العدالة.

ترسل المواد التي أقرّتها لجنة القضاء بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليها.

سيصوت مجلس النواب على المواد التي أقرتها اللجنة القضائية، ويتطلب تمرير المواد أو "عزل" الرئيس أغلبية في مجلس النواب.

ويسيطر على مجلس النواب أغلبية ديمقراطية بواقع 233 مقابل 197 نائباً جمهورياً، الأمر الذي يزيد من احتمال الموافقة على الخطوة، والانتقال إلى المرحلة التالية.

محاكمة أمام مجلس الشيوخ

في حال مر التصويت لصالح عزل ترمب في مجلس النواب، سينتقل الملف طبقاً للدستور الأمريكي إلى مجلس الشيوخ.

تتشكل محاكمة للرئيس في مجلس الشيوخ يترأسها رئيس قضاة المحكمة العليا، وبالتوازي تنعقد هيئة المحلفين من أعضاء مجلس الشيوخ، ويتولى أعضاء مجلس النواب دور المدعين.

وتتطلب هذه الخطوة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بـ53 من مقاعد المجلس البالغ عددها 100، وهو ما سيصعب مهمة الديمقراطيين.

وفي حال اتخذ مجلس الشيوخ خطوة إدانة ترمب، فإن نائبه مايك بنس سيصبح رئيساً في الفترة المتبقية من ولاية ترمب، والتي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

وفي المقابل، من الممكن أن تصوت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على الفور بإسقاط التهم الموجهة لترمب دون النظر في الأدلة.

وكان الرئيس ترمب قد طالب العاملين في إدارته بعدم التعاون في التحقيقات، ومقاطعة طلبات مجلس النواب بمثولهم أمام لجان التحقيق، إلا أن بعضهم خالفوا هذه التعليمات وقدموا شهاداتهم أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، بالاتهامات التي تبناها الديمقراطيون سعياً إلى عزله، معتبراً أنها "تثير السخرية".

وغرد ترمب على تويتر: "قال غيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) لتوه إنني مارست ضغوطاً على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية. إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح"، مجدِّداً تنديده بـ"حملة مطاردة شعواء" بحقه.

ويعد تعريف الدستور الأمريكي للمخالفات التي تستدعي العزل واسعاً، إذ يشمل "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى". لكن هذه المخالفات غير محددة، وينظر إليها بشكل عام على أنها تشمل استغلال السلطة والثقة العامة.

ولم يحدث من قبل أن عُزل رئيس أمريكي من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة، فيما استقال رئيس واحد هو ريتشارد نيكسون من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته، في حين وجّه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون، لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قراراً بإدانة أي منهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us