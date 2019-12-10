أعلنت إسرائيل الثلاثاء، توقيعها على اتفاقية مشاركتها في معرض "إكسبو" الدولي، الذي سيقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة العام المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "في الإمارات تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي العام المقبل".

وأضاف بيان الخارجية: "رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالمناسبة، قائلاً إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاع مكانتها في المنطقة".

وقال كاتس، حسب البيان، إن "المشاركة تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها".

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فقد وقع المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في "إكسبو 2020"، خلال زيارته مؤخراً لمدينة دبي.

وأوردت القناة الإسرائيلية لقاء روتيم مسؤولين في حكومة دولة الإمارات وإدارة "إكسبو" في إطار هذه الاستعدادات.

وأشارت إلى أنّ المحادثات تناولت احتمال منح السلطات الإماراتية تأشيرات دخول للإسرائيليين لزيارة دبي خلال فترة المعرض، غير أنها أكدت أنه "لم يُتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة".

ويقام معرض "إكسبو 2020" الدولي المُصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر مستقطباً ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وسينطلق المعرض الدولي في إمارة دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسمياً على تصريحات الخارجية الإسرائيلية.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل شهر بأن مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020" الدولي "يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية" مضيفاً "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية على الأقل، بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة".

والشهر الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "معرض إكسبو 2020، سيقيم جناحاً تقدم فيه إسرائيل أحدث إنجازاتها في مجال الابتكار".

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية تربط الدول العربية بإسرائيل باستثناء مصر والأردن، إلا أن وتيرة التطبيع زادت خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.