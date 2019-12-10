قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "جائزة نوبل مؤسَّسة مسيّسة ومؤدلجة ولا قيمة لها عندي"، منتقداً منح الجائزة للآداب للكاتب النمساوي بيتر هاندكه الذي ينكر وقوع إبادة جماعية بحقّ مسلمي مدينة سريبرينيتسا البوسنية.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال فاعلية أقيمت بجامعة بيلكنت في العاصمة التركية أنقرة، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالَمي.

وأكَّد أردوغان أن تركيا لن تشارك في حفل توزيع الجوائز المزمع إقامته الثلاثاء، مضيفاً: "لن نشارك في حفل توزيع جوائز نوبل، فتكريم مثل هذا المجرم يُعتبر مشاركة في الظلم".

ومنحت "الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم" جائزة نوبل في الآداب للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسبق للكاتب النمساوي أن زعم أن "البوسنيين قتلوا أنفسهم ورموا التهمة على الصرب"، مضيفاً أنه لا يؤمن إطلاقاً بأن الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنيين في سريبرينيتسا.

وتُعَدّ "مجزرة سريبرينيتسا" أكبر مأساة إنسانية وقعت في أوروبا عقب الحرب العالَمية الثانية (1939-1945)، نظراً إلى كمّ العنف والمجازر والدمار الذي تَخلَّلها.

وفي 11 يوليو/تموز 1995، لجأ مدنيون بوسنيون من سريبرينيتسا إلى حماية الجنود الهولنديين بعدما احتلّت القوات الصربية بالمدينة، غير أن القوات الهولندية التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية أعادت تسليمهم للقوات الصربية.

وقضى في تلك المجزرة أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان من أبناء المدينة الصغيرة تراوحت سنّهم بين 7 أعوام و70 عاماً.