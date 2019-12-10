سياسة
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تشيلي تعلن تحطُّم طائرة عسكرية على متنها 38 شخصاً
قالت القوات الجوية التشيلية الثلاثاء، إن طائرة شحن تابعة لها تَحطَّمَت وهي في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وأوضحت القوات أن الطائرة كان على متنها 38 شخصاً.
تشيلي تعلن تحطُّم طائرة عسكرية على متنها 38 شخصاً
تشيلي تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية على متنها 38 شخصاً في طريقها إلى القطب الجنوبي
10 ديسمبر 2019

أعلنت القوات الجوية التشيلية الثلاثاء، تحطُّم طائرة شحن تابعة لها على متنها 38 شخصاً بعد فقدان الاتصال بها.

وقالت القوات المسلحة في تشيلي، إن طائرة شحن تابعة لها فُقدت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وكان على متنها 38 شخصاً.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز هيركوليز C-130 الاثنين في الساعة 4:55 مساءً بالتوقيت المحلي (19:55 بتوقيت غرينتش) من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وقالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصاً منهم 17 من أفراد الطاقم و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهامِّ الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي في قاعدة بالقطب الجنوبي.

مصدر:TRT عربي
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