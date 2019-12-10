سياسة
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قناة إسرائيلية: حاخام إسرائيلي سابق التقى ملك البحرين في المنامة
ذكرت قناة إسرائيلية أن حاخام إسرائيل السابق شلومو عمار التقى ملك البحرين حمد بن عيسى في المنامة في إطار مؤتمر لرجال الدين في البحرين، ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من الدولة الخليجية على الفور.
قناة إسرائيلية: حاخام إسرائيلي سابق التقى ملك البحرين في المنامة
نقلت القناة الإسرائيلية عن ملك البحرين قوله في المؤتمر إن "بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع إسرائيل" / AP
10 ديسمبر 2019

نقلت قناة تليفزيونية إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً شلومو عمار، التقى الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى في المنامة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصَّة، إن عمار شارك في مؤتمر لرجال الدين بالعاصمة البحرينية المنامة بحضور رجال دين من دول، بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وأضافت أنه التقى شخصيات دينية من دول عربية وأخرى غير عربية في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من الدولة الخليجية على الفور.

ونقلت القناة عن الحاخام قوله خلال المؤتمر، أن "شعوب الشرق الأوسط تريد السلام مع إسرائيل، وعلى القيادة أن تعزِّز ذلك دون خوف"، معرباً عن أمله أن يتمكَّن مواطنو إسرائيل والبحرين تبادل الزيارة، ودعا قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع إسرائيل.

فيما نقلت القناة عن ملك البحرين قوله في المؤتمر، إن "بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع إسرائيل".

وزادت وتيرة تطبيع دول عربية مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية في دول عربية.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتَي سلام مع إسرائيل، لا تُقِيم أي دولة عربية أخرى علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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