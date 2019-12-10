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أردوغان يقول إن بلاده لا تريد سوريا ثانية في ليبيا، وحكومة الوفاق ترفع درجة الاستعداد القصوى إثر إحباط محاولة اقتحام طرابلس.

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أردوغان: مستعدون لدعم حكومة الوفاق في مجال الدفاع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لحكومة الوفاق اللبيبة المعترف بها دوليّاً في مجال الدفاع، "إذا طلبت ذلك من تركيا". [TRT عربي]

وفي السياق ذاته أشار أردوغان في مقابلة مع شبكة TRT، إلى أن مصر واليونان وإسرائيل والشطر الجنوبي لقبرص، انزعجت من توقيع مذكرة التفاهم حول السيادة البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكداً أن مذكرتَي التفاهم جرى توقيعهما وفق القوانين الدولية وأن نسختَي من المذكرتين أُرسلتَا إلى الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وأكّد الرئيس التركي أنه "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نفعله متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي". [TRT عربي]

ليبيا.. درجة الاستعداد القصوى

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى في العاصمة طرابلس، بعد الكشف عن إحباط محاولة اقتحام قوات "متعددة الجنسيات" داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر. [TRT عربي]

وقالت داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في بيان، إن جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها "تؤدِّي أعمالها المكلفة بها على أكمل وجه، في ظل رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب الأمني" في صفوفها، وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة للمحافظة على الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين. [الأناضول]

والأحد أعلنت حكومة الوفاق إفشالها مخطَّطاً من "قوات متعددة الجنسيات" لدخول طرابلس الجمعة الماضية، فيما قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن "الدعم الروسي" لقوات حفتر، زاد زخم هجومه على طرابلس خلال الأيام الماضية. [TRT عربي]