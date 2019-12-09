قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، إن حكومة فايز السراج، الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات لجاوش أوغلو، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان، في إسطنبول.

وأوضح جاوش أوغلو، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا تتوافق مع القانون الدولي.

وقال: "إن حكومة السراج في طرابلس هي الحكومة الوحيدة الشرعية الآن في ليبيا، وإن أرادت اليونان أن تبرم معها اتفاقاً فعليها الذهاب إلى طرابلس".

وفي الشأن الأفغاني، شدد جاوش أوغلو، على أن تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان ودعمها، طالما كان هناك حاجة لتركيا وحلف شمال الأطلسي.

وحول المظاهرات في فرنسا، أشار الوزير التركي إلى أنّ العنف المستخدم ضد المتظاهرين والإعلاميين في الآونة الأخيرة بفرنسا لا يتوافق مع المعايير الدولية.