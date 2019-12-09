أكدت شرطة نيوزيلندا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) أنها لا تتوقع العثور على أي ناجين آخرين من ثوران بركان على "وايت آيلاند".

وقالت الشرطة في بيان بعد أن نفذت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى عدة طلعات استطلاعية فوق الجزيرة بعد ثوران البركان بعد ظهر الاثنين "لم يتم رصد أي أثر للحياة في أي مكان".

وأضاف البيان "الشرطة تعتقد أن كل من كان يمكن انتشاله حياً قد أُنقذ بالفعل وقت ثوران البركان".

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أعلنت، الاثنين، مصرع 5 أشخاص على الأقل جراء ثوران بركان في جزيرة "وايت آيلاند" على الساحل الشمالي للبلاد، ولم تكشف الشرطة عن جنسيات القتلى.

وأضافت الشرطة في بيانها، الاثنين، أن 27 شخصاً لا يزالون في الجزيرة بعد ثوران البركان ويجري البحث عنهم، بينما تم إنقاذ 23 آخرين.

وكانت هيئة الإسعاف النيوزيلندية ذكرت في وقت سابق أن نحو 20 شخصاً بحاجة للعلاج جراء تعرضهم لإصابات، حسب المصدر نفسه.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي النيوزيلندية ثار البركان عند الساعة 14:11 من يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وبركان "وايت آيلاند" هو الوحيد النشط في نيوزيلندا، وسبق أن ثار مرتين أواخر 2012 وأوائل 2013.

وتعتبر هذه الجزيرة وجهة سياحية رائجة وواحدة من الأماكن البركانية الأكثر استقبالاً للزيارات في العالم.