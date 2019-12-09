قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن العنف الإسرائيلي يحظى بتشجيع الغرب، وبعض الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مضيفاً أن العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته.

وتابع قائلاً إن "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيراً يوازي حجم قدراته وإمكاناته".

و أردف: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف وحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس"، مشيراً إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسة "فرق تسُد" بحق الدول الإسلامية.

في جانب آخر، أعلن الرئيس التركي بدء العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح أردوغان أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، مضيفاً "بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين".

وأشار إلى أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين.

وذكر الرئيس التركي، أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارات يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.