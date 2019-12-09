سياسة
2 دقيقة قراءة
السلطات التركية تعلن ترحيل 71 إرهابياً أجنبياً إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان الاثنين، أن تركيا رحّلت 71 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً إلى بلدانهم، في الفترة بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر/كانون الأول 2019.
السلطات التركية تعلن ترحيل 71 إرهابياً أجنبياً إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر
السلطات التركية تعلن ترحيل 71 إرهابياً أجنبياً إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي / AA
9 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين، ترحيل71 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وأضاف البيان أنه في الفترة بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر/كانون الأول 2019، جرى ترحيل 71 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً، منهم 18 ألمانياً و11 فرنسياً وبلجيكيان وهولنديان ودنماركي وأسترالي وبريطاني وأمريكي وأيرلندي وجنسيات أخرى.

وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم. وقال وقتها إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بلاده "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us