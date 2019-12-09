أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين، ترحيل71 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وأضاف البيان أنه في الفترة بين 11 نوفمبر/تشرين الثاني و9 ديسمبر/كانون الأول 2019، جرى ترحيل 71 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً، منهم 18 ألمانياً و11 فرنسياً وبلجيكيان وهولنديان ودنماركي وأسترالي وبريطاني وأمريكي وأيرلندي وجنسيات أخرى.

وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم. وقال وقتها إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن بلاده "ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".