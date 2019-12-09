أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين، ترحيل مقاتلين أجانب منتمين لتنظيم إرهابي، ويحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وأضاف البيان أن السلطات التركية "رحّلت في هذا الإطار 11 إرهابياً أجنبياً يحمل الجنسية الفرنسية".

وسبق لمتحدث وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي أن أعلن، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال وقتها إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين أُلقِي القبض عليهم، إلى بلدانهم.