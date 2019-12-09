سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 9 ديسمبر/كانون الأول 2019
وزير الدفاع التركي يقول إن اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الدول الأخرى / وزارة الدفاع التركية
9 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يقول إن اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الدول الأخرى، والسودان يقلص عدد جنوده باليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف.

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أقار: اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الدول الأخرى

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديداً ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى". [TRT عربي]

وأكد وزير الدفاع التركي أن "تركيا تواصل الالتزام بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا وأمريكا حول عملية (نبع السلام)، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم"، مشدداً على أنّ "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي وتنتظر من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته". [الأناضول]

السودان يقلص عدد جنوده باليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الخرطوم قلصت عدد جنودها في اليمن من حوالي 15 ألفاً إلى 5 آلاف، وذلك عقب عودته من أول زيارة رسمية للولايات المتحدة. [TRT عربي]

وأضاف حمدوك أنه " لا حل عسكريا في اليمن، ونأمل أن يتم الحل السياسي.. حريصون ومستعدون لمساعدة أخوتنا في اليمن، وأن تذهب المنطقة بأكملها للتصالح"، وأعلن حمدوك قبل أيام، اعتزامه إعادة الجنود السودانيين من اليمن، من دون تحديد تاريخ محدد. [الأناضول]

ويقاتل الجنود السوادنيون ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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