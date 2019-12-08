سياسة
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السودان يقلص عدد جنوده باليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يعلن تقليص عدد الجنود السودانيين في اليمن من حوالي 15 ألفاً إلى 5 آلاف.
السودان يقلص عدد جنوده باليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف
أعلن حمدوك تقليص عدد الجنود السودانيين في اليمن إلى أقصى حد / AA
8 ديسمبر 2019

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد، أن الخرطوم قلصت عدد جنودها في اليمن من حوالي 15 ألفاً إلى 5 آلاف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك عقب عودته من أول زيارة رسمية للولايات المتحدة، معلناً أن "عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص إلى أقصى حد؛ فقد تقلص من 15 ألفاً إلى 5 آلاف".

وأضاف أنه "لا حل عسكرياً في اليمن ونأمل أن يتم الحل السياسي، حريصون ومستعدون لمساعدة إخوتنا في اليمن، وأن تذهب المنطقة بأكملها للتصالح".

ويقاتل الجنود السوادنيون ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أجرى رئيس الوزراء السوداني حمدوك زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين في واشنطن، وبذلك يعد أول مسؤول سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

في سياق آخر، كان حمدوك صرح في ختام زيارة تاريخية لواشنطن، بوجود "تقدم" باتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال تبادل السفراء بعد انقطاع 23 عاماً.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطةَ كلٌّ من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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