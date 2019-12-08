سياسة
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أقار: اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الدول الأخرى
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديداً ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى".
أقار: اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الدول الأخرى
أقار: مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا  "لا تشكل تهديداً ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى" / AA
8 ديسمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد، إن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديداً ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى".

جاء ذلك في كلمة لأقار في إطار زيارته إلى مركز عمليات قيادة القوات البرية في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد أقار أن "تركيا تواصل الالتزام بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا وأمريكا حول عملية "نبع السلام"، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم".

وشدد على أنّ "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادَقَ البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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