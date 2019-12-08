أعلن رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد، أن الطائفة السُّنية توافقت على إعادة تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء ذلك عقب لقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، مصرحاً أمام وسائل إعلام: "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة (السُّنية) تمّ التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعلن الخطيب انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعد أيام من دعم سعد الحريري له لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتابع الخطيب: "وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط (مقر الحريري) لإبلاغ الرئيس الحريري، لكونه هو من سمّاني لتشكيل الحكومة، وأشكره على هذه الثقة".

وجرى تداول اسم رجل الأعمال سمير الخطيب، لتولي رئاسة الحكومة خلفاً للحريري، بعد فشل مساع سياسية لتكليف الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

والخطيب رجل أعمال مقرب من الحريري، وعُرف بشراكته مع رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).