سياسة
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ليبيا.. بدء سريان مذكرتَي التفاهم مع تركيا ودخولهما حيز التنفيذ
أكد مصدر بوزارة العدل الليبية أن مذكرتَي التفاهم بين تركيا وليبيا دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي، وسيتم نشرهما بداية العام المقبل في الجريدة الرسمية.
ليبيا.. بدء سريان مذكرتَي التفاهم مع تركيا ودخولهما حيز التنفيذ
في 5 ديسمبر/كانون الأول أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا / Reuters
8 ديسمبر 2019

قال مصدر بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد، إن مذكرتَي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول إن المجلس الرئاسي الليبي الذي أقر المذكرتين، طلب من الجهات المختصة تنفيذهما اعتباراً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن مذكرتي التفاهم سيتم نشرهما بداية العام المقبل (2020) في الجريدة الرسمية.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتَي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ونصّت المادة الثانية من القرار على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادَقَ البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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