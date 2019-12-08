أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في سبيل دعم توحيد قوى العالم الإسلامي وضمان ازدهاره.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأحد، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بمدينة إسطنبول.

وشدّد على أن "وصول المشاورات بين البلدان الإسلامية إلى غايتها يتطلب الصدق ومتابعة القرارات المتخذة وضمان تنفيذها".

وقال أردوغان: "من المهم أن نوحد قوانا في العالم الإسلامي، وتركيا مستعدة لمشاركة خبراتها في هذا الصدد"، مضيفاً أن "مهمتنا الأساسية الاهتمام بمشاكل أشقائنا المسلمين أينما كانوا حول العالم".

وتابع: "21% أي 350 مليون من إخواننا من إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يحاولون التمسك بالحياة في ظل الفقر المدقع".

وأكّد أن "الفرق في الدخل بين أغنى دولة إسلامية وأفقرها يصل إلى 200 ضعف، ولو دفع المسلمون كلهم الزكاة لما بقي فقير في العالم الإسلامي".

ولفت إلى أن الظروف المالية والتاريخية اللازمة مواتية للغاية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الرخاء في البلدان الإسلامية.

وأردف مخاطباً البلدان المسلمة: "علينا أن نناقش مشاكلنا دون الالتفات للتعقيدات، وعلينا أن نتحدث عما نواجهه من تحديات بوضوح".

جراح ألبانيا

في سياق آخر، دعا الرئيس التركي بلدان العالم الإسلامي إلى المساهمة في تضميد جراح ألبانيا، على خلفية الزلزال الذي ضربها قبل أسبوعين.

وقال أردوغان: "أرجو من العالم الإسلامي تسخير كافة إمكاناته لتضميد جراح إخوتنا في ألبانيا التي تعرضت لزلزال مدمر قبل فترة وجيزة".

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجة شمال غربي ألبانيا، ما أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص.

وكانت تركيا أول دولة تهرع لمساعدة ألبانيا بعد الزلزال عبر سفارتها ومؤسساتها مثل إدارة الطوارئ والكوارث "أفاد"، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، والهلال الأحمر التركي.