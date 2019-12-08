سياسة
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الحوثيون: نرصد أنشطة "تآمرية" إماراتية ونطالب السودان بسحب جنودها
كشف مسؤول عسكري في جماعة "أنصار الله" الحوثيين عن رصد جماعته "نشاطاً تآمرياً" للإمارات في اليمن، موضحاً استعداد جماعته الكامل للمواجهة، ومطالباً السودان بسحب قواتها المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في حرب اليمن.
الحوثيون: نرصد أنشطة "تآمرية" إماراتية ونطالب السودان بسحب جنودها
الحوثيون يعلنون رصد "أنشطة تآمرية" للإمارات ويؤكدون استعدادهم الكامل لمواجهتها عسكرياً           / Reuters
8 ديسمبر 2019

أعلن مسؤول عسكري في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن جماعته ترصد "نشاطاً تآمرياً" لدولة الإمارات في اليمن، داعياً السودان إلى سحب قواتها المشاركة ضمن "التحالف العربي".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) محمد الناصر العاطفي في بيان نقلته القناة التابعة للجماعة.

وأوضح العاطفي: "قواتنا لا تزال عند وعيدها في ما يخص العدو الإماراتي، ونرصد من كثب نشاطه التآمري"، من دون توضيح تفاصيل.

وكشف أن قوات جماعته "استكملت كل جوانب البناء التي تؤهلّها لشن هجوم استراتيجي شامل يشلّ قدرات العدو (التحالف العربي)"، متهماً دول التحالف العربي بأنها "غير صادقة فيما يخص السلام".

وأكد: "سيأتي اليوم الذي نعلن فيه أن أجواء اليمن أصبحت محرمة على طيران التحالف".

كما دعا المسؤول العسكري السودان إلى سحب قواتها من "التحالف العربي"، وقال: "نكرر الدعوة والتحذير للنظام السوداني بسرعة سحب قواته من اليمن قبل فوات الأوان".

وتشارك السودان مع السعودية والإمارات ضمن قوات "التحالف العربي" في قتال الحوثيين باليمن منذ مارس/آذار 2015.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعلن الجمعة الماضية، عن نيته إعادة الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن، موضحاً أن بقاءهم حتى الآن هو "إرث تركه النظام السابق".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من أبو ظبي على ما أورده المسؤول الحوثي بخصوص الأنشطة الإماراتية التي تحدث عنها في اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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