سياسة
4 دقيقة قراءة
حماس: هنية يصل إلى تركيا بعد زيارة مصر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية وصول رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى تركيا فجر الأحد، برفقة وفد من قيادات الحركة قادمين من مصر.
حماس: هنية يصل إلى تركيا بعد زيارة مصر
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل إلى تركيا قادماً من مصر / AP
8 ديسمبر 2019

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى تركيا فجر الأحد.

وكان مصدر في الحركة قال في وقت سابق، إن هنية والوفد المرافق له من قطاع غزة وصلوا إلى مدينة إسطنبول التركية قادمين من مصر، وفقاً لوكالة الأناضول.

وذكر أن وفد حركة حماس برئاسة هنية يضم من قيادات الحركة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ورئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران ونزار عوض الله وخليل الحية.‎

وتعتبر هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية بعد انتخابه رئيساً لمكتب حماس السياسي، في مايو/أيار 2017.

ويستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة مطار القاهرة الدولي للسفر إلى دول العالم الخارجي.

وسبق لهنية أن زار مصر خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها مسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها وعاد إلى القطاع.

ووصل هنية إلى القاهرة الاثنين الماضي، عبر معبر رفح البري لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وقالت الحركة في بيان، إن زيارة تركيا جاءت بعد أن عقد وفدها سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير عباس كامل.

وبيّنت الحركة أن اللقاءات ركّزت على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

واستعرض الطرفان وفق الحركة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وثمّنت الحركة ما وصفته بـ"التسهيلات المصرية التي شهدها معبر رفح وحركة السفر خلاله، والنشاط التجاري من مصر إلى غزة".

واستكملت قائلة: "نتمنى أن تُعالج بعض الأوضاع والتفاصيل التي جرى استعراضها في هذا الجانب (في ما يتعلق بالمعبر)، انطلاقاً من مكانة مصر وعلاقتها التاريخية مع أبناء القطاع"، مشيرة إلى أن مصر وعدت بـ"تقديم المزيد من التسهيلات".

بالإضافة إلى ذلك، قالت الحركة إن الطرفين بحثا تفاهمات التهدئة بغزة وسبل تفعيلها.

وفي ذلك الصدد، أكّدت الحركة ضرورة تنفيذ الجانب الإسرائيلي لـ"كل التزاماته"، وذلك لوضع حد لـ"معاناة سكان القطاع"، من خلال تنفيذ المشاريع الإنسانية.

وحذّرت الحركة من تداعيات تباطؤ وتلكؤ الجانب الإسرائيلي في تنفيذ التفاهمات.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر مشاورات منذ أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، استناداً إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

كما بحث الطرفان "التطورات السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية في ظل القرارات المتسارعة التي تمس ثوابت الشعب والأمتين العربية والإسلامية"، وفق بيان الحركة.

وبخصوص الوضع الفلسطيني الداخلي، أكّدت حماس للجانب المصري حرصها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية).

وتابعت: "سلسلة التنازلات التي قدّمتها الحركة بهذا الملف تمثّل حرصاً ومسئولية عالية وإصراراً على ترتيب البيت الفلسطيني، ولا نزال ننتظر إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي لإجراء هذه الانتخابات والدعوة لعقد اجتماع قيادي للحوار والتوافق على الترتيبات الخاصة بها".

وعبّرت الحركة عن ترحيبها باستضافة مصر ذلك اللقاء.

وسبق أن أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تسليم وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنّا ناصر، رد حركته "الإيجابي" بشأن الانتخابات.

وأرسل عباس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رسالة إلى الفصائل في قطاع غزة وبينها حماس، نقلها ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يجري خلاله بحث آليات إجرائها.

وعُقِدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أُجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us