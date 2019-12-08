قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موزانة البلاد للعام القادم للبرلمان (مجلس الشورى الإسلامي)، بقيمة 134 مليار دولار.

وقال روحاني إن موازنة العام القادم ستكون "موازنة الصمود والتصدي للحظر المفروض على إيران".

وأكد روحاني أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في مخطط تصعيد الحظر ضد الشعب الإيراني، موضحاً أن "الاقتصاد الإيراني شهد نمواً إيجابياً وفقاً للإحصائيات الأخيرة".

وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال، وأصول مالية بـ1.240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ1.95 تريليون ريال.

ولفت روحاني إلى أنه "حسب التقديرات، فإن الاقتصاد من دون النفط سيسجل فائضاً هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في السنة المالية المقبلة".

وأوضح أن موازنة العام الجديدة لا تعتمد تقريباً على إيرادات صادرات النفط، التي ستُصرف على المشاريع العمرانية فقط.