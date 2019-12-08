سياسة
2 دقيقة قراءة
آلاف يتجمعون استعداداً لمسيرة ضخمة في هونغ كونغ والحكومة تحث على الهدوء
تجمع آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ الأحد، في مسيرة من المتوقع أن تقيس حجم الدعم للحركة الديمقراطية في المدينة التي تعصف بها الاحتجاجات منذ ستة أشهر. من جانبها، دعت الحكومة للهدوء وقالت إنها "تعلّمت الدرس وستصغي بتواضع للنقد وتتقبله".
آلاف يتجمعون استعداداً لمسيرة ضخمة في هونغ كونغ والحكومة تحث على الهدوء
آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ يشاركون في مسيرة من المتوقع أن تقيس حجم الدعم للحركة الديمقراطية في المدينة / AP
8 ديسمبر 2019

تجمّع آلاف من المتظاهرين مرتدين ملابس سوداء في هونغ كونغ الأحد،‭ ‬للمشاركة في مسيرة من المتوقع أن تقيس حجم الدعم للحركة الديمقراطية في المدينة التي تعصف بها الاحتجاجات منذ ستة أشهر.

وتجمع نشطاء مناهضون للحكومة من الشباب والمسنين في متنزه فيكتوريا بارك، نقطة الانطلاق إلى المسيرة في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي، قبل أن ينطلقوا إلى طريق تشاتر بالقرب من قلب الحي المالي.

ومنحت السلطات الضوء الأخضر للجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي نظّمت مسيرات مليونية سلمية في يونيو/حزيران الماضي، لتنظيم المسيرة وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الجبهة على تصريح للاحتجاج منذ 18 أغسطس/آب الماضي.

وقالت الشرطة في وقت سابق من الأحد، إنها ألقت القبض على 11 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 20 و63 عاماً، وصادرت أسلحة بينها سكاكين وألعاب نارية و105 طلقات ومسدس نصف آلي، وهي أول مرة تُضبط فيها أسلحة خلال الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر.

من جهتها، حثّت الحكومة في بيان السبت، على الهدوء وقالت إنها "تعلّمت الدرس وستصغي بتواضع للنقد وتتقبله".

وبدأت حركة الاحتجاج في يونيو/حزيران الماضي، رفضاً لمشروع قانون ينصّ على تسليم مطلوبين إلى الصين القارية. وجرى تعليقه بعد ذلك غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، إذ رُفع سقف مطالبها إلى مزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us