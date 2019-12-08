تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 1.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو التراجع الرابع على التوالي كنتيجة لاستمرار تبعات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات الجمارك الصينية عن تحسن في واردات البلاد من الخارج بنسبة 0.3%، لأول مرة منذ أبريل/نيسان الماضي، ما يعني تحسناً في وتيرة الطلب المحلي.

يأتي ذلك في سياق زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي بسبب الحرب التجارية المتواصلة منذ 17 شهراً، بعد تكهنات بأن بكين ستطلق المزيد من إجراءات التحفيز لدعم تباطؤ النمو، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتصاعدت حدة التوترات بين بكين وواشنطن الأسبوع الماضي، بشأن الحرب التجارية بينهما، إلا أنه توجد مؤشرات على انفراجة قريبة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن المفاوضات بين الجانبين "تجري على قدم وساق".