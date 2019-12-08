سياسة
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تراجع صادرات الصين للشهر الرابع رغم "تقدُّم" المفاوضات مع الولايات المتحدة
للشهر الرابع على التوالي، تراجعت الصادرات الصينية في استمرار لتبعات التوتر التجاري مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعدما تصاعدت حدة التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي حول الحرب التجارية المستمرة منذ 17 شهراً.
تراجع صادرات الصين للشهر الرابع رغم "تقدُّم" المفاوضات مع الولايات المتحدة
تستمر تبعات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مسببة تراجع الصادرات الصينية للشهر الرابع على التوالي  / AP
8 ديسمبر 2019

تراجعت الصادرات الصينية بنسبة 1.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو التراجع الرابع على التوالي كنتيجة لاستمرار تبعات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات الجمارك الصينية عن تحسن في واردات البلاد من الخارج بنسبة 0.3%، لأول مرة منذ أبريل/نيسان الماضي، ما يعني تحسناً في وتيرة الطلب المحلي.

يأتي ذلك في سياق زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي بسبب الحرب التجارية المتواصلة منذ 17 شهراً، بعد تكهنات بأن بكين ستطلق المزيد من إجراءات التحفيز لدعم تباطؤ النمو، في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتصاعدت حدة التوترات بين بكين وواشنطن الأسبوع الماضي، بشأن الحرب التجارية بينهما، إلا أنه توجد مؤشرات على انفراجة قريبة بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن المفاوضات بين الجانبين "تجري على قدم وساق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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