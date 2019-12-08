سياسة
2 دقيقة قراءة
كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية "مهمة للغاية" غربي البلاد
أجرت كوريا الشمالية مناورات في موقع Sohae لإطلاق الصواريخ، الذي وعدت بيونغ يانغ بإغلاقه خلال المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة، وقالت إن التجربة أسفرت عن نتائج إيجابية وستساهم في تغيير الوضع الاستراتيجي.
كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية "مهمة للغاية" غربي البلاد
كوريا الشمالية تطلق تجارب صاروخية جديدة / Reuters
8 ديسمبر 2019

أعلنت كوريا الشمالية الأحد، إجراء تجربة مهمة للغاية من شأنها تغيير الوضع الاستراتيجي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن مناورات جرت في موقع Sohae لإطلاق الصواريخ، الذي وعدت بيونغ يانغ بإغلاقه خلال المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن التجربة أسفرت عن نتائج إيجابية، وستساهم في تغيير الوضع الاستراتيجي لكوريا الشمالية.

ولم تكشف الوكالة عن نوع الأسلحة والذخائر التي استخدمت في المناورات.

وتأتي هذه التجربة تزامناً مع استمرار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ببطء منذ فبراير/شباط الماضي.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة تاريخية للمرة الأولى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في 12 يونيو/حزيران 2018، بسنغافورة.

واتفق الطرفان في القمة على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإرساء سلام دائم في المنطقة.

والقمة الثانية، جمعت الطرفين يومي 26 و27 فبراير/شباط 2019 في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنها فشلت بالتوصل إلى اتفاق.

وعقب القمة الثانية، وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وآخر مرة التقى فيها ترمب الزعيم الكوري الشمالي كانت في 30 يونيو/حزيران الماضي، في الخط المنزوع من السلاح بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، حيث اتفقا على استئناف المفاوضات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us