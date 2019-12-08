هاجمت مقاتلات إسرائيلية فجر الأحد، موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في قطاع غزة، بعد نحو 3 ساعات على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.

وشنت المقاتلات نحو 7 غارات على موقع واحديتبع كتائب القسام شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع.

كما أطلقت طائرات مروحية عسكرية 3 صواريخ باتجاه موقع يقع في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة في غزة عن وقوع إصابات جراء الغارات.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره عقب انتهاء الغارات، إن المقاتلات الحربية هاجمت معسكراً يشتمل على مستودعات ومكاتب ومراكز أمنية، بالإضافة إلى موقع عسكري للقوة البحرية لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه نفّذ الغارات ردّاً على إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء السبت، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، وجرى اعتراضها من منظومة القبة الحديدية.

وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.