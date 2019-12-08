سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2019
مجلس النواب الليبي طرابلس يؤكد دعمه مذكرتَي التفاهم الموقعتين بين ليبيا وتركيا / AFP
8 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

مجلس النواب الليبي بطرابلس يؤكد دعمه مذكرتَي التفاهم بين ليبيا وتركيا، والرئاسة التركية: "عملية نبع السلام أحبطت خططاً جيوسياسية".

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مجلس النواب الليبي بطرابلس يؤكد دعمه مذكرتَي التفاهم بين ليبيا وتركيا

أكد مجلس النواب الليبي بطرابلس دعمه مذكرتَي التفاهم الموقعتين بين ليبيا وتركيا، فقد أعلن رئيسه الصادق الكحيلي أن مذكرتَي التفاهم "لا تعدان مساساً أو تفريطاً في سيادة ليبيا واستقلالها ولم تشكلا أي خرق للقانون الدولي". [TRT عربي]

وأوضح الكحيلي أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، مضيفاً أن "الاتفاق لم يأت بجديد بل بسط حقوقاً اقتصادية وسيادية تكفَّل بها القانون الدولي". [الأناضول]

وفي وقت سابق السبت، دخلت حيز التنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة التركية. [TRT عربي]

الرئاسة التركية: عملية نبع السلام أحبطت خططاً جيوسياسية

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن عملية نبع السلام أحبطت خطط هندسة جيوسياسية، مصرحاً بأن تركيا نفذت سياستها الخاصة في العديد من القضايا المعقدة في القضية السورية والقبرصية ومستجدات شرقي البحر المتوسط. [TRT عربي]

وأكد ألطون: "قوتنا في المفاوضات تستمد زخمها من قوتنا الإقليمية، ومن خلال عملية نبع السلام فقط أثبتنا إمكانية وضع قواعد لعبتنا، وإحباط مشاريع هندسة جيوسياسية مشابهة لأخرى حاكتها جهات فاعلة أجنبية قبل 100 عام، على الرغم من جميع محاولات الحصار". [الأناضول]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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