قُتل 19 مدنياً السبت، جراء قصف جوي نفذته قوات النظام السوري وروسيا، على أماكن سكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية شنت غارات جوية على قرى وبلدات تابعة لإدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف المصدر أن قوات النظام استهدفت أيضاً عدداً من القرى في ريف إدلب من البر والجو، وقالت مصادر من الدفاع المدني بإدلب إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل 4 مدنيين في قرية البارة.

وأشارت المصادر إلى مقتل 5 أشخاص جراء هجمات النظام على قرى إدلب، والتي أسفرت أيضاً عن إصابة عدد كبير من المدنيين في المنطقة، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

وكانت تركيا وروسيا وإيران قد أعلنت إلى توصلها لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب في إطار اجتماعات أستانا، المتعلقة بالشأن السوري في مايو/أيار 2017.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وأسفرت الهجمات المتواصلة عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية.