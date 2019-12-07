سياسة
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البيت الأبيض لن يشارك في جلسات عزل ترمب الاثنين المقبل
أعلن البيت الأبيض في خطاب أرسله إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب أنه لن يشارك في جلسات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمهيداً لعزله، في الجلسة التي ستعقدها اللجنة القضائية في مجلس النواب الاثنين المقبل.
البيت الأبيض لن يشارك في جلسات عزل ترمب الاثنين المقبل
البيت الأبيض لن يشارك في جلسات عزل ترمب في جلسة الاثنين المقبل / AP
7 ديسمبر 2019

أعلن البيت الأبيض أنه لن يشارك في جلسة الاستماع الثانية بشأن التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب تمهيداً لعزله، المزمع أن تعقدها اللجنة القضائية بمجلس النواب الاثنين المقبل.

جاء ذلك في خطاب أرسله البيت الأبيض إلى رئيس اللجنة القضائية بالمجلس النائب الديمقراطي عن نيويورك جيري نادلر.

وقال البيت الأبيض في خطابه: "كما تعلمون، هذا التحقيقات المتعلقة بالعزل بلا سند قانوني، وهي تنتهك أيضاً مبادئ العملية القانونية والعدالة الأساسية. وعلى الرغم من ذلك دعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، اللجنة، إلى البدء في كتابة مواد العزل من دون أي دليل".

والخميس الماضي، أعلنت بيلوسي طلبها رسمياً من رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بدء صياغة لائحة اتهام ضد ترمب، تمهيداً لعزله.

وتابع البيت الأبيض في خطابه قائلاً: "يجب أن تنتهي هذه التحقيقات في الوقت الحالي، فالديمقراطيون يضيعون الوقت في هذا الأمر، فعليكم ألا تضيعوا أوقاتكم بعقد مزيد من الجلسات".

وأضاف: "إنّ تبني الديمقراطيين بمجلس النواب لمواد العزل سيكون محاولة عزل هي الأكثر جوراً وتنافياً مع الدستور الأمريكي".

ويُجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترمب سلطته الرئاسية، عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترمب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "يهتم" بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، الذي يواجه ترمب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن الرئيس ترمب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غاز بوريسما" الأوكرانية.

ويرفض ترمب تلك الاتهامات ويقول إنها "حملة مطاردة" ومحاولة انقلاب ضده، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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