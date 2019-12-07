سياسة
3 دقيقة قراءة
مقتل وإصابة للعشرات في ليلة دامية بالعراق والجيش ينتشر لحماية المتظاهرين
ليلة دامية شهدها العراقيون بعد إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الخلاني ومرآب السنك أودت بحياة 25 شخصاً وإصابة العشرات، فيما أعلنت السلطات العراقية بفتح تحقيق بالحادثة ونشر الجيش لحماية المتظاهرين السلميين.
مقتل وإصابة للعشرات في ليلة دامية بالعراق والجيش ينتشر لحماية المتظاهرين
مقتل وإصابة للعشرات في ليلة دامية بالعراق والجيش ينتشر لحماية المتظاهرين / AP
7 ديسمبر 2019

أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنها وجّهت وحدات من الجيش إلى ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية لحماية المتظاهرين، فيما تحدثت وزارة الداخلية عن إجراء تحقيق في حادثة إطلاق النار عليهم مساء الجمعة.

وقال قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد التابعة للجيش، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه "جرى توجيه قطاعات قيادة عمليات بغداد للإمساك بساحة الخلاني وكل المقتربات منه وحماية المتظاهرين السلميين".

من جانبه أعلن متحدث وزارة الداخلية خالد المحنا أن قوات الأمن ستفتح تحقيقاً في حادث إطلاق النار الذي حصل بمحيط منطقة "السنك" مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة لعشرات المتظاهرين.

ومساء الجمعة، أطلق مسلحون مجهولون النار من سياراتهم على المتظاهرين في ساحة "الخلاني" و"مرآب السنك" وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل 25 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين.

وغالبية الضحايا المحتجين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وهذه أول مرة يسقط فيها قتلى منذ يوم الأحد، عندما وافق البرلمان على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إذ ساد الهدوء الحذر أرجاء البلاد.

فيما صرّح مصدر أمني لوكالة الأناضول، بأن مصوراً صحفياً قُتل مساء الجمعة أيضاً، طعناً بآلة حادة من قبل مجهولين في ساحة للاحتجاج وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، أن المصور الصحفي أحمد المهنا قُتل طعناً بآلة حادة يشتبه في أنها سكين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وأضاف أن المهنا تعرض للطعن خلال الفوضى التي رافقت اقتحام مسلحين مجهولين لساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وإطلاق النار بصورة عشوائية على المحتجين.

ويُعرف المهنا بأنه مصور صحفي حربي غطى على مدى سنوات الحرب بين تنظيم "داعش" الإرهابي والقوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي المناهض لـ"داعش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us