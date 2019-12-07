أثارت تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، غضب قيادات في جماعة الحوثي باليمن.

وقال الجبير الجمعة، إن كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون، لهم دور في مستقبل اليمن، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة المستمرة منذ ما يزيد على 4 سنوات، حسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

هذه التصريحات اعتبرها قياديون في جماعة الحوثي مستفزة، مشيرين إلى أن اليمنيين هم فقط من يقررون مستقبلهم.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة عبد الملك العجري في تغريدة على موقع تويتر، إن "من الاستفزاز أن تتكلم الأطراف الخارجية عن دور لأنصار الله في مستقبل اليمن، وكأنها هبة يتكرمون بها علينا".

وأضاف العجري، وهو عضو في الفريق المفاوض للحوثيين: "هذه إهانة لا نقبلها.. يجب أن تفهموا أن اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم".

من جانبه، قال القيادي البارز في الجماعة عضو مكتبها السياسي علي القحوم على تويتر: "قبل أن يحدد الجبير ما على اليمنيين فعله، عليه أن ينظر إلى واقع نظامه المرتهن للأمريكان والصهاينة ومن يوفرون الحماية له".

وأضاف القحوم: "اليمن بقيادتها ورجالها لا يمكن أن يقبلوا الهيمنة والوصاية مهما كان".

وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ضيف الله الشامي، الذي بدا أكثر غضباً، عبر تويتر: "إن الجبير يحاول القول إنه لا يزال ونظامه يتحكمون في مستقبل اليمن".

وتابع الشامي: "أبلغوا الجبير بأن اليمنيين لم يقدموا التضحيات ليبقى مثله من يأمر وينهي".

وجاءت تصريحات الجبير في كلمة له بمنتدى "حوارات المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما، الذي يستمر حتى السبت.

وتحدث الجبير في كلمته عن أن اليمن "ذو أهمية خاصة بالنسبة إلى المملكة، وأن تدخل إيران هناك مدمر".

كما اتهم جماعة الحوثي بأنهم "هم من بدأوا الحرب وليس المملكة".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده الجارة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.