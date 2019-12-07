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رئيس مجلس الدولة الليبي يصرح بأن طرد اليونان "سفيرنا بلطجة دبلوماسية"، ووزير الخارجية القطري يعلن عن إجراء مباحثات مع السعودية ويأمل نتائج إيجابية.

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رئيس مجلس الدولة الليبي: طرد اليونان "سفيرنا بلطجة دبلوماسية"

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري الجمعة، قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، بأنه "بلطجة دبلوماسية". جاء ذلك عقب إمهال الخارجية اليونانية السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية. [TRT عربي]

وأكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أن قرار اليونان طرد السفير لدى أثينا "أمر غير مقبول"، مضيفاً أنه "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجوداً فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل". [الأناضول]

ويوم الجمعة، أمهلت الخارجية اليونانية السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية. [TRT عربي]

وزير الخارجية القطري: نجري مباحثات مع السعودية ونأمل نتائج إيجابية

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة، إن بلاده تُجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معرباً عن أمله أن تثمر هذه المباحثات نتائج إيجابية، في أول تصريح رسمي من قطر حول تطورات ملف المصالحة الخليجية. [TRT عربي]

وصرح الوزير القطري: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة"، ولفت إلى أن "المباحثات لم يعد الحديث فيها يدور عن المطالب الـ13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها". [الأناضول]

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن وجود مؤشرات لانفراجة قريبة في الأزمة الخليجية، على خلفية تسريبات قالت إن وزير الخارجية القطري أجرى زيارة غير معلنة للرياض أواخر الشهر الماضي. [TRT عربي]