سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية القطري: نجري مباحثات مع السعودية ونأمل نتائج إيجابية
أعلن وزير الخارجية القطري عن مباحثات مع السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية، في أول تصريح رسمي قطري بعد تقارير تحدثت عن زيارة سرية له إلى الرياض الشهر الماضي.
وزير الخارجية القطري: نجري مباحثات مع السعودية ونأمل نتائج إيجابية
قال الوزير القطري: انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة / AFP
6 ديسمبر 2019

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة، إن بلاده تُجري مباحثات مع السعوديَّة حول الأزمة الخليجية معرباً عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات نتائج إيجابية.

جاء ذلك في كلمة له أمام منتدى "حوار المتوسط" المنعقد حاليّاً بالعاصمة الإيطالية روما‎، في أول تصريح رسميّ من قطر حول تطورات ملف المصالحة الخليجية.

وقال الوزير القطري: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة"، وأضاف أن "المباحثات لم يعُد الحديث فيها يدور عن المطالب 13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عنها".

مؤكّداً أن شؤون قطر الداخلية لن تكون محلّ تفاوض مع أي طرف، وأن السياسة القطرية سياسة مستقلة.

وتحدثت تقارير إعلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن وجود مؤشّرات لانفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، على خلفية تسريبات قالت إن وزير الخارجية القطري أجرى زيارة غير معلنة للرياض أواخر الشهر الماضي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيَّة الأسبوع الماضي، إن وزير خارجية قطر زار السعوديَّة سرّاً الشهر الماضي والتقى كبار المسؤولين بالمملكة لإنهاء الحصار، ووصفت الصحيفة الزيارة بـ"الجهد الأكثر جدية" لإنهاء الأزمة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والصلات التجارية مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة واتهمت دول الجوار بمحاولة التعدي على سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us