سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: ننتظر تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي
قالت الخارجية التركية إن أنقرة تتابع بقلق الاحتجاجات العراقية، وتنتظر تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن.
الخارجية التركية: ننتظر تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي
قال أقصوي: ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن / AA
6 ديسمبر 2019

قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن أنقرة تتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق وإنها تنتظر تشكيل حكومة جديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار أقصوي إلى أن المشكلات المتراكمة على مدار عشرات الأعوام، لا يمكن أن تُحَلّ خلال فترة قصيرة، قائلاً: "ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن".

من جهة أخرى أعلن متحدث الخارجية أن القنصل العامّ التركي في الموصل محمد كوتشوك صقالي بدأ مهامه.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تَخلَّلَتها أعمال عنف دامية خلّفَت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وَفْق مصادر حقوقية رسميَّة.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي فإن التظاهرات متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهَمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us