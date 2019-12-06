قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن أنقرة تتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق وإنها تنتظر تشكيل حكومة جديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار أقصوي إلى أن المشكلات المتراكمة على مدار عشرات الأعوام، لا يمكن أن تُحَلّ خلال فترة قصيرة، قائلاً: "ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن".

من جهة أخرى أعلن متحدث الخارجية أن القنصل العامّ التركي في الموصل محمد كوتشوك صقالي بدأ مهامه.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تَخلَّلَتها أعمال عنف دامية خلّفَت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وَفْق مصادر حقوقية رسميَّة.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي فإن التظاهرات متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهَمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.