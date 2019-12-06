أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص وإصابة أربعة آخرين في إطلاق النار بالقاعدة البحرية بولاية فلوريدا.

وكانت قناة ABC الأمريكيَّة ذكرت في وقت سابق نقلاً عن الشرطة الأمريكيَّة، تأكيدها مقتل مطلق النار، فضلاً عن إصابة 9 أشخاص بجروح، إضافة إلى إصابة آخرين بنوبات هلع استدعت نقلهم إلى مركز لعلاج الصدمات العصبية.

بدوره قال جاسون بورتس، المتحدث باسم القاعدة، في تصريح لقناة "يو إس توداي" المحلية، إن القاعدة أُغلِقَت على أثر الحادثة.

وتضم محطة بنساكولا الجوية البحرية ما يزيد على 16 ألف جندي و7400 موظف مدني حسب موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتُعَدّ إحدى أقدم وأقوى القواعد التابعة للبحرية، وتمتدّ بطول ساحل بحري جنوب غربي محاذٍ لقلب مدينة بنساكولا، وتهيمن على النشاط الاقتصادي في المنطقة المحيطة بها.

كما تعد موطن فريق الاستعراض الجوي الأمريكي "الملائكة الزرق" وتضمّ "المتحف الوطني البحري الجوي" أحد المعالم السياحية المعروفة في المنطقة.