طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري الجمعة، مساعدة فورية لبلاده، في رسائل موجهة إلى قادة عدد من الدول العربية والأجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسميَّة عن المكتب الإعلامي للحريري، أن الأخير "وجَّه رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، لضمان استمرارية الأمن الغذائي والموادّ الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".

وشملت الرسائل كلّاً من العاهل السعوديّ سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

كما شملت الدعوة رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو.

وتأتي خطوة الحريري في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، حسب وكالة الأناضول.

وفرضت البنوك المحلية ضوابط غير مسبوقة على رأس المال، وسرّحت آلاف الموظفين أو خفضت رواتبهم، حسب وكالة أسوشيتد برس.

عون: إجراءات مؤقتة

من جهته قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الإجراءات المالية التي اتخذتها البلاد "مؤقتة بسبب الظروف المالية الحالية".

وجاءت تصريحات عون خلال اجتماع مع مصرفيين استثماريين دوليين، قال فيها إن التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية سيكون أولوية الحكومة الجديدة فور تشكيلها.

وذكر عون أن التنقيب قبالة الساحل عن الغاز والنِّفْط سيبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل، وسيمنح البلاد دفعة، حسب أسوشيتد برس.

ويستورد لبنان معظم احتياجاته الأساسية، بما في ذلك القمح والنِّفْط والدواء، مما أدَّى إلى عجز ضخم في الميزان التجاري.

ويواجه المستوردون صعوبات في الحصول على الدولار الأمريكيّ لتغطية قيمة الواردات، في حين فقدت العملة المحلية التي ظلت مرتبطة بالدولار منذ عام 1997، 40% من قيمتها في السوق السوداء.