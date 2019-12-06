سياسة
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بلومبيرغ: "أوبك+" يوافق على خفض الإنتاج 500 ألف برميل إضافي يوميّاً
نقلت بلومبيرغ موافقة تحالف "أوبك+" على خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل إضافية يومياً حتى مارس/آذار 2020.
بلومبيرغ: "أوبك+" يوافق على خفض الإنتاج 500 ألف برميل إضافي يوميّاً
يضم تحالف "أوبك+" الدول الأعضاء في  أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلّين بقيادة روسيا / Reuters
6 ديسمبر 2019

قالت وكالة بلومبيرغ الجمعة، إن تحالف "أوبك+" وافق على خفض إنتاج النِّفْط يوميّاً بمقدار 500 ألف برميل إضافية، حتى مارس/آذار 2020.

ويضمّ تحالف "أوبك+" الدول الأعضاء في منظَّمة البلدان المصدرة للنِّفْط "أوبك"، بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

جاء ذلك بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس، بأن اجتماع "أوبك+" أوصى بتعميق اتفاق خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020 إلى 1.7 مليون برميل يوميّاً.

في الوقت نفسه أكَّد نوفاك الجمعة، أن حصة روسيا في تخفيضات إنتاج النِّفْط تبقى بلا تغيير عند 228 ألف برميل يوميّاً.

ونقلت بلومبيرغ عن مندوبين، أن السعوديَّة، أكبر دولة مصدِّرة للنِّفْط في العالَم، ستواصل ضخّ الإنتاج النِّفْطي بالمستويات الحالية بموجب الاتفاقية الجديدة.

فيما أكَّد وزير النِّفْط الإماراتي أن بلاده ستُجرِي خفضاً جديداً في إنتاجها.

والخميس انطلق الاجتماع 177 لمنظَّمة البلدان المصدرة للنِّفْط "أوبك"، في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، واستمر الجمعة ليشهد اجتماعاً لتحالف "أوبك+" لبحث اتفاق خفض الإنتاج.

ومن المقرَّر أن يعقد التحالف اجتماعاً في مارس المقبل، لمناقشة الوضع واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.

وذكرت بلومبيرغ أن "أوبك" سيعدّل هدف الإنتاج وإعادة توزيع الإنتاج بين أعضائه تحت ضغط من السعوديَّة، التي تحملت لفترة طويلة حصة كبيرة من العبء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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