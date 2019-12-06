سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن تتهم طهران بقتل أكثر من ألف شخص في الاحتجاجات الأخيرة
اتهم مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس، السلطات الإيرانية بقتل أكثر من ألف شخص في الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وقال إن هذا الإحصاء يستند إلى مجموعة متنوعة من التقارير الصادرة من إيران وكذلك تحليلات الاستخبارات.
واشنطن تتهم طهران بقتل أكثر من ألف شخص في الاحتجاجات الأخيرة
المسؤول الأمريكي لم يقدم أدلة لدعم ادعاءاته حول أعداد القتلى / AA
6 ديسمبر 2019

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن القوات الإيرانية ربما قتلت أكثر من 1000 شخص رداً على الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

ويعد هذا الرقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة التي أعلنتها منظمات حقوقية وغيرها، ولم تقدم الإدارة أدلة لدعم هذا الادعاء.

وقال براين هوك الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن إيران، في مؤتمر عُقد بوزارة الخارجية الخميس، إن الإحصاء يستند إلى مجموعة متنوعة من التقارير الصادرة من إيران وكذلك تحليلات الاستخبارات.

وأشار هوك إلى أن الحرس الثوري الإيراني قتل 100 شخص على الأقل بنيران الأسلحة الرشاشة جنوبي غربي البلاد. مؤكداً أن الولايات المتحدة حصلت على مقاطع مصورة لهذا الحادث في مدينة معشور.

وأوضح هوك أن هذا التسجيل واحد من عشرات آلاف المقاطع المصورة التي حصلت عليها الولايات المتحدة منذ أن ناشد وزير الخارجية مايك بومبيو الإيرانيين الشهر الماضي لتقديم أدلة على الفظائع التي ارتكبتها السلطات لإخماد الاحتجاجات.

وقال إنه يمكن رؤية قوات الحرس الثوري الإيراني تطلق النار على المتظاهرين الذين يغلقون الطريق ومحاصرتهم للأفراد الذين فروا إلى الأهوار القريبة حيث جرت تصفيتهم بالرصاص.

وقال هوك للصحفيين: "في هذه الحادثة وحدها قتل النظام ما يصل إلى 100 إيراني وربما أكثر".

ولم يعرض المسؤول الأمريكي التسجيل، لكنه قال إن الجرائم التي ارتكبت تتطابق مع الروايات بشأن حملة القمع الوحشية على مستوى البلاد، التي اندلعت رداً على ارتفاع أسعار البنزين.

وأضاف: "لقد رأينا تقارير عن مقتل مئات آخرين في طهران والمناطق المحيطة بها".

ولم تعلق ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة على هذه التصريحات، ولم يكن على وسائل الإعلام الحكومية في إيران تعليق فوري.

ولم تصدر مقاطع مصورة تدعم ادعاء هوك بحدوث مذبحة في معشور، على الرغم من تأكيده حصول وزارة الخارجية على أكثر من 32000 مقطع مصور استجابة لنداء بومبيو وأدلة أخرى باستخدام تطبيق المراسلة المشفر تليغرام الشهير في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us