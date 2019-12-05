سياسة
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قتلى وجرحى جرّاء تفجير إرهابي في رأس العين السورية
نفّذ تنظيم YPG/PKK الإرهابي هجوماً بتفجير سيارة مفخَّخة في مدينة رأس العين شمالي سوريا، أسفر عن مقتل مدنيَّين اثنين وجرح أكثر من 10 آخرين، حسب وزارة الدفاع التركية.
قتلى وجرحى جرّاء تفجير إرهابي في رأس العين السورية
وزارة الدفاع التركية: تنظيم YPG/PKK الإرهابي الذي لا يختلف عن داعش  يواصل قتل المدنيين في رأس العين السورية / AA
5 ديسمبر 2019

قُتل مدنيان وجُرح أكثر من 10 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمالي سوريا، نفّذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن تنظيم YPG/PKK الإرهابي الذي لا يختلف عن تنظيم داعش يواصل قتل المدنيين في رأس العين السورية.

وأضاف البيان أن "التفجير الإرهابي الوحشي الذي شنَّه تنظيم YPG/PKK أسفر عن مقتل مدنيين بريئين وجرح أكثر من 10 آخرين".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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