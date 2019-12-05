قُتل مدنيان وجُرح أكثر من 10 آخرين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين شمالي سوريا، نفّذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الخميس، بأن تنظيم YPG/PKK الإرهابي الذي لا يختلف عن تنظيم داعش يواصل قتل المدنيين في رأس العين السورية.

وأضاف البيان أن "التفجير الإرهابي الوحشي الذي شنَّه تنظيم YPG/PKK أسفر عن مقتل مدنيين بريئين وجرح أكثر من 10 آخرين".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.