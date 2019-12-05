سياسة
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البرلمان التركي و"الرئاسي" الليبي يصدّقان على مذكرتَي التفاهم الحدودي
أعلن البرلمان التركي الخميس، تصديقه على مذكَرتَي التفاهم بين ليبيا وتركيا حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، اللتين لقيتا دعم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري وإيي.
البرلمان التركي و"الرئاسي" الليبي يصدّقان على مذكرتَي التفاهم الحدودي
لقيت مذكرتا التفاهم دعم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والشعب الجمهوري وإيي / AA
5 ديسمبر 2019

صدّق البرلمان التركي الخميس، على مذكّرتَي التفاهم بين تركيا وليبيا حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، التي وُقعت بين البلدين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولقيَت مذكرتا التفاهم دعم أحزاب العدالة والتنمية والحركة القوميَّة والشعب الجمهوري وإيي.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت صباح الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم، بعد أن عقدت اجتماعاً برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية فولكان بوزكر، إذ نوقش المشروع ووُوفق عليه.

من جهة أخرى أعلن المجلس الرئاسي الليبي إقرار مذكّرتَي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وذكر نص القرار في مادته الأولى، أنه "بموجب أحكام هذا القرار، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع جمهورية تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني، الموقعتين بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الخميس، إن مذكّرة التفاهم ستحقّق هدفها ما دامت الحكومة الشرعية في ليبيا متحلّيةً بالصمود ومتماسكة.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكّرتَي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترَف بها دوليّاً.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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